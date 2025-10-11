Ричмонд
Экспортировали на 161,5 млн долларов: в Челябинской области подводят итоги сельскохозяйственного сезона

Челябинская область экспортировала агропродукцию на 161,5 млн долларов.

Источник: Комсомольская правда

Первые итоги подходящего к концу сельскохозяйственного сезона подводят в Челябинской области. Глава региона обсудил это на встрече с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут.

Уборочная компания на Южном Урале завершается. В этом сезоне получено почти 2 млн тонн зерна. Урожайность увеличилась на 21% по сравнению с предыдущим годом.

На начало октября этого года Челябинская область экспортировала 209,9 тысяч тонн агропродукции на общую сумму 161,5 млн долларов. Поэтому Челябинская область лидирует среди субъектов УрФО.