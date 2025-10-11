Выплаты семьям с двойнями и тройнями и мамам до 25 лет появятся в Беларуси

Семьи с тройняшками смогут получать дополнительные выплаты в Беларуси, пишет БелТА.
Такую меру социальной поддержки готовят в Минской и Могилевской областях. По словам начальника отдела господдержки семьи управления государственной соцподдержки и социального обслуживания комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Зои Коноплиной, государство готовит дополнительные преференции семьям с тройняшками. Пока у семей, где родились тройняшки, может быть бесплатная няня и другие услуги. Но власти готовят и дополнительные выплаты.
— В Минской области может появиться ежемесячная помощь семьям, в которых рождается тройня, — добавила чиновница.
Решение будет принимать областной совет депутатов.
Отмечается, что схожие планы и у руководства Могилевщины. В этом регионе планируют установить выплаты семьям при рождении в них двойни или тройни, а также молодым мамам, родившим до 25 лет.
— Еще одной мерой поддержки рождаемости станут выплаты в случае, если ребенок рождается в семье, где мама моложе 25 лет, — проинформировала замглавы комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома Светлана Степанова.
Размеры таких выплат могилевские власти планируют определить с учетом финансовых возможностей бюджета.
Еще Минтруда сказало, на что большинство белорусских семей тратят семейный капитал.
Тем временем Белгидромет предупредил о резком похолодании в Беларуси: «Северо-западный ветер с порывами 15 — 20 м/с».