Выплаты семьям с двойнями и тройнями и мамам до 25 лет появятся в Беларуси

Такую меру социальной поддержки готовят в Минской и Могилевской областях. По словам начальника отдела господдержки семьи управления государственной соцподдержки и социального обслуживания комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Зои Коноплиной, государство готовит дополнительные преференции семьям с тройняшками. Пока у семей, где родились тройняшки, может быть бесплатная няня и другие услуги. Но власти готовят и дополнительные выплаты.