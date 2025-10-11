Компания Uzbekistan airways запускает еженедельный рейс из Андижана в Новосибирск

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Крупнейшая в Узбекистане авиакомпания Uzbekistan airways с 26 октября запускает еженедельные рейсы из Андижана в Новосибирск, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
«С 26 октября Uzbekistan Airways запускает регулярные рейсы из Андижана в Новосибирск», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, полеты будут выполняться по воскресеньям, стоимость билетов начинается от 1,208 миллиона сумов (около $100).
Ранее авиакомпания сообщала, что с 27 октября также запускает по средам рейс из Андижана в Санкт-Петербург, а с 28 октября — в Москву четыре раза в неделю.