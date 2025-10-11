Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министерство ЖКХ высказалось про изменение тарифов ЖКУ до конца 2025

МинЖКХ сказало, будут ли меняться тарифы ЖКУ до конца 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве ЖКХ высказались про изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги до конца года, пишет БелТА.

Так, по словам начальника управления коммунального хозяйства и энергетики МинЖКХ Алексея Филановича, до конца 2025-го в Беларуси не будут меняться тарифы на ЖКУ.

— В этом календарном году изменений тарифов не планируется, что позволяет сохранять стабильность в оплате услуг для населения, — заверил представитель МинЖКХ.

Напомним, в Беларуси тарифы жилищно-коммунальных услуг устанавливают облисполком и Мингорисполкомом после согласования с МАРТ. После этого эксплуатирующие организации работают исключительно по установленным тарифам.

Также органами власти и контролирующими структурами ведется мониторинг соблюдения тарифной политики для обеспечения прозрачности и доступности жилищно-коммунальных услуг для всего населения.

Еще выплаты семьям с двойнями и тройнями и мамам до 25 лет появятся в Беларуси.

А Минтруда сказало, на что большинство белорусских семей тратят семейный капитал.

Тем временем Минобороны заявило о проверке боеготовности армии Беларуси.