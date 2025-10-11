Министерство ЖКХ высказалось про изменение тарифов ЖКУ до конца 2025

В Министерстве ЖКХ высказались про изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги до конца года, пишет БелТА.
Так, по словам начальника управления коммунального хозяйства и энергетики МинЖКХ Алексея Филановича, до конца 2025-го в Беларуси не будут меняться тарифы на ЖКУ.
— В этом календарном году изменений тарифов не планируется, что позволяет сохранять стабильность в оплате услуг для населения, — заверил представитель МинЖКХ.
Напомним, в Беларуси тарифы жилищно-коммунальных услуг устанавливают облисполком и Мингорисполкомом после согласования с МАРТ. После этого эксплуатирующие организации работают исключительно по установленным тарифам.
Также органами власти и контролирующими структурами ведется мониторинг соблюдения тарифной политики для обеспечения прозрачности и доступности жилищно-коммунальных услуг для всего населения.
