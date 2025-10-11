Ричмонд
Строительство малой АЭС стартовало в Узбекистане

В Джизакской области Узбекистана начался первый этап строительства малой атомной электростанции — проекта, который называют большим шагом в развитии национальной энергетики, пишет интернет-портал El.k.

Источник: EL.kz

На площадке уже приступили к выемке грунта под котлован для будущего энергоблока с реактором РИТМ-200Н.

Церемонию запуска работ провели генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв и глава «Узатома» Азим Ахмедхаджаев. По словам Лихачёва, сотрудничество двух стран в сфере атомной энергетики обещает быть долгосрочным и взаимовыгодным.

На первом этапе планируется разработать порядка полутора миллионов кубометров грунта, глубина котлована составит около 13 метров. Большая часть строительных и подготовительных работ выполняется узбекскими подрядными компаниями.

К концу 2025 года планируется завершить проектную документацию. Весной 2024 года между «Узатомом» и «Росатомом» был подписан контракт на строительство станции, а в сентябре стороны официально закрепили старт проекта протоколом о начале строительства.

Малая АЭС станет первой в Центральной Азии и позволит Узбекистану не только укрепить энергетическую безопасность, но и сделать шаг к «чистой» энергетике будущего.

Ранее мы расскзывали, что потенциальные площадки для АЭС изучают на побережье Каспия.