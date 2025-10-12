Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 12 октября

Нацбанк Беларуси назвал курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 12 октября, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк установил курсы валют на 12 октября, воскресенье. В итоге курс евро, курс доллара и курс российского рубля были сохранены.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На воскресенье, 12 октября, Национальный банк определил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0027 белорусского рубля, 1 евро — 3,4907 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6870 белорусского рубля.

По отношению к курсам валют, установленным на пятницу, 10 октября, и субботу, 11 октября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались в прежних курсовых значениях и в воскресенье, 12 октября.

Тем временем Минфин Беларуси приостановил лицензию известной страховой компании.