Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 12 октября

Национальный банк установил курсы валют на 12 октября, воскресенье. В итоге курс евро, курс доллара и курс российского рубля были сохранены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На воскресенье, 12 октября, Национальный банк определил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0027 белорусского рубля, 1 евро — 3,4907 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6870 белорусского рубля.
По отношению к курсам валют, установленным на пятницу, 10 октября, и субботу, 11 октября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались в прежних курсовых значениях и в воскресенье, 12 октября.
Тем временем Минфин Беларуси приостановил лицензию известной страховой компании.