Кондиционеры стали «бомбой замедленного действия» — юрист

Об этом предупредила кандидат юридических наук Натали Феофанова, сообщает ИА DEITA.RU.
По словам эксперта, российское законодательство строго регламентирует установку сплит-систем в жилых домах, особенно в многоквартирных. Легальная установка кондиционера требует соблюдения определённых правил, чтобы избежать конфликтов с соседями и управляющей организацией.
Одним из главных ограничений является то, что фасад многоквартирного дома считается общим имуществом всех жильцов. Это означает, что любые изменения без согласия большинства собственников нарушают закон.
На практике для монтажа наружного блока кондиционера необходимо получить одобрение от большинства жильцов на общем собрании собственников.
Ранее таких жестких требований не было, поэтому значительная часть установленных кондиционеров не имеет соответствующих разрешений и фактически представляет собой «бомбу замедленного действия».
Натали Феофанова предупреждает, что у владельцев таких устройств могут возникнуть проблемы в любой момент, так как суды зачастую становятся на сторону соседей и управляющих компаний, удовлетворяя иски о несанкционированной установке.
Как отмечает портал PNZ, в судебных решениях подчёркивается, что согласие на монтаж должны дать не менее двух третей собственников жилья. Если на собрании было недостаточно участников или большинство не поддержало инициативу, решение считается недействительным.
В таком случае установка кондиционера признаётся незаконной, и владельцы обязаны демонтировать оборудование за свой счёт, несмотря на его уже произведённый монтаж.