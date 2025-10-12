Больше газа, ниже налоги: в Узбекистане усилят поддержку теплиц

Цель — увеличение объемов экспорта плодоовощной и продовольственной продукции, дальнейшее развитие деятельности тепличных хозяйств, задействование новых резервов и возможностей.
Принят Указ Президента «О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности тепличных хозяйств и увеличению объемов экспорта».
В документе определен комплекс мер по модернизации инфраструктуры тепличного комплекса, внедрению современных энергосберегающих технологий, повышению экономической эффективности отрасли.
Основными целевыми показателями по увеличению объемов экспорта плодоовощной и продовольственной продукции, дальнейшему развитию деятельности тепличных хозяйств и созданию цепочки добавленной стоимости на 2025−2027 годы установлены:
- доведение объемов экспорта плодоовощной и продовольственной продукции до $3,5 млрд в 2026 году и до $4 млрд в 2027 году;
- доведение объемов выращивания плодоовощной продукции в тепличных хозяйствах с гарантированным обеспечением природным газом до 620 тыс. тонн в 2026 году и до 670 тыс. тонн в 2027 году, а также увеличение объемов экспорта этой продукции с 30% до 70%;
- организация посадки саженцев фруктовых деревьев и овощей на дополнительных 20 тыс. гектаров в 2026 году и 15 тыс. гектаров в 2027 году.
Помимо гарантированных поставок природного газа для аграриев предусмотрены и другие стимулы. Цель предоставляемых льгот — обеспечить бесперебойную работу тепличных хозяйств:
- с 1 января 2026 года до конца 2028 года ставка социального налога устанавливается в размере 1%;
- срок уплаты существующей налоговой задолженности по состоянию на 1 октября 2025 года продлевается до конца 2028 года без начисления процентов.