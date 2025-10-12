В Омске подорожали весь бензин и дизель

Омские статистики проанализировали динамику цен на различные марки бензина и другое автомобильное топливо в сентябре 2025 года. По подсчетам аналитиков, в сравнении с августом выросла средняя стоимость бензина всех марок, а также дизельного топлива.
Так, литр марки АИ-92 на конец сентября продавался в среднем по 55, 75 рубля за литр, что на 69 копеек дороже, чем за месяц до этого.
Бензин марки АИ-95 отпускался по 60,56 рубля за литр, здесь рост цены также составил 69 копеек. Топливо марок АИ-98 и АИ-100 прибавило в цене 40 копеек — средняя цена достигла 77 рублей за литр.
Дизельное топливо стало дороже на 50 копеек и продавалось на конец сентября в среднем по 71,4 рубля за литр, указали в Омскстате.
Практически не изменилась только стоимость газового моторного топлива — в сентябре омичи приобретали его в среднем по 20,94 рубля за литр, что на 1 копейку дороже августа.