В Усть-Кутском районе улучшат пункт весового контроля для большегрузов

В Усть-Кутском районе на дороге Усть-Кут — Уоян улучшат пункт весового контроля для большегрузов. Он расположен на первом километре после выезда из города. На объекте появится комплекс для распознавания номерных знаков транспортных средств. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— Задача автоматического пункта — фиксировать машины, которые едут с превышением весогабаритной нагрузки. Штрафы за это достигают 500 тысяч рублей. Большегрузы разрушают дороги, а также мост через реку Лену, — уточнил директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Петр Демидов.
На мосту через Лену заменили все элементы проезжей части, включая покрытие и ограждения, а также обновили опоры и освещение. Общая стоимость работ превысила 404 миллиона рублей. На трассе Усть-Кут — Уоян отремонтировали мост через Киренгу, заменив плиты и швы. Также ведутся работы на мосту через ручей Медвежий с заменой настила и ограждений. Работы планируют закончить до конца дорожно-строительного сезона. В Окунайском уложили 1,5 километра нового асфальта.
В следующем году на участке трассы со 182 по 192,9 км начнется капитальный ремонт, который будет реализован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас подрядчик обустраивает строительную площадку и завозит необходимое оборудование.