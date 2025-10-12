В Усть-Кутском районе улучшат пункт весового контроля для большегрузов

На мосту через Лену заменили все элементы проезжей части, включая покрытие и ограждения, а также обновили опоры и освещение. Общая стоимость работ превысила 404 миллиона рублей. На трассе Усть-Кут — Уоян отремонтировали мост через Киренгу, заменив плиты и швы. Также ведутся работы на мосту через ручей Медвежий с заменой настила и ограждений. Работы планируют закончить до конца дорожно-строительного сезона. В Окунайском уложили 1,5 километра нового асфальта.