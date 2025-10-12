Транспортно-пересадочный узел обустроят на севере Волгограда

Особое внимание при реализации проектов развития Тракторозаводского района Волгограда будет уделено организации дорожного движения на просп. Ленина в границе ул. Клименко и Дегтярева. Здесь планируется создать современный транспортно-пересадочный узел с перехватывающей парковкой для удобства пассажиров.
Также будут изучены предложения о расширении проезжей части и изменении схемы движения. Это поможет не только увеличить скорость транспортного потока, но и повысить безопасность пешеходов.
«Необходимость создания транспортно-пересадочного узла на этом участке обусловлена большим потоком транспорта из Волжского и Заволжья», — отметил губернатор Андрей Бочаров.
Глава региона подчеркнул, что новый транспортно-пересадочный узел станет комфортной территорией притяжения для жителей. Для его реализации потребуются дополнительные решения. Андрей Бочаров также указал, что впервые были предложены решения по модернизации транспортной инфраструктуры Тракторозаводского района возле бывшего рынка.