Минниханов: В этом году на полях Татарстана выращен достойный урожай

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поздравил аграриев республики с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

«В этом году на полях республики выращен достойный урожай, в том числе — 4,5 млн тонн зерна. Это результат высокого профессионализма и большого трудолюбия наших аграриев», — подчеркнул Минниханов.

Руководитель региона поблагодарил всех работников отрасли за упорный труд и вклад в укрепление продовольственной безопасности Татарстана и России в целом, а также за «успешную реализацию национального проекта» (речь идет о национальном проекте «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»).

«Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых достижений! Игенченең уңганлыгы, хезмәт яме һәм тырышлыгы кырларыннан күренә! (в переводе — “Умения, труд и усилия земледельца видны по его полям!”)» — заключил Раис Татарстана.

