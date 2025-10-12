В Ростовской области появится завод по производству крахмала и фруктозы в 2026 году

Согласно данным пресс-службы регионального правительства, производительность предприятия достигнет 1,3 тыс. тонн в сутки. Завод будет выпускать крахмал и продукты на его основе — нативный и модифицированный крахмал, декстрозу, кристаллическую фруктозу, фруктозный сироп и кукурузный глютен. Общий годовой выпуск составит 322 тыс. тонн, из которых 30−40% направят на экспорт.