Sony хочет зарегистрировать в России несколько товарных знаков

Sony объявила о прекращении поставок игровых консолей, периферийных устройств и видеоигр на территорию России в марте 2022 года. Кроме того, компания также приостановила функционирование магазина Playstation Store. Согласно российской отчетности за 2024 год, подписанной 28 марта, фирма реализовала все оставшиеся на складах товары. Вместе с тем, Sony продолжает получать доходы от предоставления гарантийного обслуживания и административной поддержки.