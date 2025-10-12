Sony хочет зарегистрировать в России несколько товарных знаков

Sony подала заявки в Роспатент на бренды Walkman, Bravia и Xperia.
Японская корпорация Sony Group подала три заявки на регистрацию товарных знаков в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Об этом пишет ТАСС.
«Как следует из базы ведомства, все заявки на регистрацию товарных знаков были поданы Sony Group Corporation 3 октября 2025 года из Японии», — сказано в материале. Он опубликован на сайте ТАСС.
Заявки, поданные компанией Sony, касаются таких брендов, как Walkman, Bravia и Xperia. В представленных документах содержатся фирменные логотипы соответствующих компаний. Регистрация товарных знаков осуществляется по 9-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который охватывает музыкальные плееры, телевизоры, мобильные телефоны и смартфоны.
Sony объявила о прекращении поставок игровых консолей, периферийных устройств и видеоигр на территорию России в марте 2022 года. Кроме того, компания также приостановила функционирование магазина Playstation Store. Согласно российской отчетности за 2024 год, подписанной 28 марта, фирма реализовала все оставшиеся на складах товары. Вместе с тем, Sony продолжает получать доходы от предоставления гарантийного обслуживания и административной поддержки.
Швейцарский холдинг Richemont International, один из крупнейших игроков на рынке предметов роскоши, подал в Роспатент свыше 30 заявок на регистрацию товарных знаков. Как следует из данных, размещенных в базе российского ведомства, обращения касаются торговых марок, принадлежащих дочерним структурам группы, среди которых Cartier, Van Cleef & Arpels, Vacheron Constantin, Roger Dubuis, Baume & Mercier, Panerai и Jaeger-LeCoultre, передает RT.