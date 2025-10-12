В России подешевела красная икра

В сентябре средняя стоимость красной икры в России снизилась до 9,4 тыс. рублей за килограмм — это самый низкий показатель с конца прошлого года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.
Ранее, в августе, средняя цена составляла 9,5 тыс. рублей, а в декабре прошлого года она опускалась до 9,2 тыс. рублей. Эксперты объясняют снижение цен улучшением хода лососевой путины.
В 2024 году объем вылова составил лишь 235 тысяч тонн, что стало худшим результатом за последние 20 лет и привело к резкому росту цен на икру. В текущем году ситуация значительно лучше — по прогнозам ВАРПЭ, общий объем икры в сырце достигнет 21 тыс. тонн, что на 31% превышает уровень прошлого года. Аналитики отмечают, что увеличение предложения на рынке способствует снижению розничных цен. Стабильная путина в этом сезоне может поддерживать умеренные цены на деликатес до конца года.
Ранее сообщалось, что стоимость эталонного сорта тайского риса снизилась до минимального уровня с 2017 года — всего 392 доллара за тонну.