В России подешевела красная икра

В 2024 году объем вылова составил лишь 235 тысяч тонн, что стало худшим результатом за последние 20 лет и привело к резкому росту цен на икру. В текущем году ситуация значительно лучше — по прогнозам ВАРПЭ, общий объем икры в сырце достигнет 21 тыс. тонн, что на 31% превышает уровень прошлого года. Аналитики отмечают, что увеличение предложения на рынке способствует снижению розничных цен. Стабильная путина в этом сезоне может поддерживать умеренные цены на деликатес до конца года.