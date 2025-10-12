Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Челябинска возобновились авиарейсы в Краснодар

После долгого перерыва из Челябинска в Краснодар улетел первый самолёт. Рейсы возобновились в связи со снятием ограничений на авиасообщение с аэропортом южного города, которые длились с конца февраля 2022 года.

Теперь добраться из Челябинска в Краснодар на самолёте можно раз в неделю — каждую субботу. Возобновление полётов сильно порадовало авиапутешественников.

— Это очень сокращает время, которое нужно, чтобы добраться до работы, — рассказал «КП-Челябинск» пассажир Эдуард Панюков. — Раньше я летал через Сочи ещё и с пересадками в Москве. В этом плане прямые рейсы удобнее. Да и по финансовым затратам стало экономнее. Раньше билет стоил около 15−16 тысяч рублей, а сейчас — 10.

Напомним, недавно расписание челябинского аэропорта пополнилось новыми рейсами в Египет. Программу полётов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запустила авиакомпания «Россия» совместно с туроператором «Библио-Глобус».