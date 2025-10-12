В Омске резко взлетели цены на путёвки за границу

Статистические данные о потребительских ценах в Омской области за сентябрь 2025 года показывают, что средний уровень цен на услуги снизился на 0,6%.
Тем не менее, некоторые направления отдыха заметно подорожали. В частности, поездки на зарубежные курорты стали значительно дороже для жителей Омска.
Согласно информации Омскстата, стоимость путёвки в Объединённые Арабские Эмираты увеличилась на 26,8% по сравнению с августом; поездки в определённые страны Юго-Восточной Азии подорожали на 20,5%; отдых в Египте стал дороже на 15,6%; а поездка в Беларусь выросла в цене на 7,3%.
В то же время некоторые направления стали более доступными. Например, поездки в страны Закавказья подешевели на 6,5%, а на Черноморское побережье России — на 4,2%. Также снизилась цена проезда в купейном вагоне скорого поезда дальнего следования на 3,1%. Кроме того, стоимость санаториев уменьшилась на 4,3%, а домов отдыха и пансионатов — на 3%, согласно данным статистиков.