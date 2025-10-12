Судостроительное предприятие Приморского края заинтересовано в специалистах из Узбекистана

Представители Генерального консульства Узбекистана встретились с руководством крупного судостроительного предприятия ГСК «Звезда», осуществляющего свою деятельность в городе Большой Камень Приморского края России. Обсуждался вопрос организованного набора граждан Узбекистана на вакантные должности на данном предприятии.
Российская сторона представила подробную информацию о вакансиях, а также выразила готовность развивать дальнейшее сотрудничество в сфере трудовой миграции.
Как отмечалось, в системе судостроительного предприятия создали специальный учебный центр на 300 мест для повышения квалификации сотрудников. Это позволяет принятым на работу лицам без квалификации совмещать работу и учебу.
В свою очередь, сотрудники Генконсульства рассказали о проводимой в Узбекистане работе по оказанию социально-правовой, материальной и культурной поддержки соотечественников, работающих за рубежом, а также о порядке организованного и законного трудоустройства граждан за пределами республики.
Обсуждена возможность подписания соответствующего Соглашения об установлении сотрудничества в сфере трудовой миграции между российским предприятием и Агентством миграции при Кабинете Министров Узбекистана.