Судостроительное предприятие Приморского края заинтересовано в специалистах из Узбекистана

В свою очередь, сотрудники Генконсульства рассказали о проводимой в Узбекистане работе по оказанию социально-правовой, материальной и культурной поддержки соотечественников, работающих за рубежом, а также о порядке организованного и законного трудоустройства граждан за пределами республики.