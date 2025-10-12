Ричмонд
Гоцанюк: в Крыму построят два молочных комплекса

В Крыму молочных заводов станет больше.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму хотят увеличить количество заводов для переработки молока.

«В планах — строительство двух молочных комплексов, закладка 700 га садов и 1100 га виноградников, что откроет новые перспективы для крымского агробизнеса», — сообщил председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк в своем Tg-канале.

В поздравлении с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности он также обозначил, что около пятидесяти процентов жителей полуострова живет в сельской местности. В агропромышленном комплексе занято около ста тысяч человек.

Напоминаем, что глава региона Сергей Аксенов в своем праздничном обращении сообщил, что в Крыму выросло производство яиц и хлебобулочных изделий.

