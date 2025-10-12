Эксперт: снижение инфляции в Молдове не связано с решением экономических проблем

Если исключить эти группы товаров, то есть, продукты питания и тарифы на воду и канализацию, то получим так называемую базовую инфляцию, и картина по ней совсем иная. В сентябре нынешнего года годовой уровень базовой инфляции незначительно, но вырос по сравнению с августом: с 4,44 до 4,45%. Рост базовой инфляции имеет место начиная с июля 2025 года (4,01 в июне, 4,16 в июле).