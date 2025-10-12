Эксперт: снижение инфляции в Молдове не связано с решением экономических проблем

В своем Telegram эксперт представил экономическое обоснование своим выводам. Так, годовая инфляция в Молдове снизилась с 7,3% в августе до 6,9% в сентябре текущего года, на это повлияло не только снижение цен на овощи и фрукты, но и снижения на 0,3%. тарифа на воду и канализацию.
Если исключить эти группы товаров, то есть, продукты питания и тарифы на воду и канализацию, то получим так называемую базовую инфляцию, и картина по ней совсем иная. В сентябре нынешнего года годовой уровень базовой инфляции незначительно, но вырос по сравнению с августом: с 4,44 до 4,45%. Рост базовой инфляции имеет место начиная с июля 2025 года (4,01 в июне, 4,16 в июле).
В этот же период наблюдается снижение общего уровня инфляции.
Стало быть, сокращение инфляции не явилось результатом решения экономических проблем, а связано с сезонным снижением цен и принятием административных. решений о снижении некоторых видов тарифов.
Как сообщили в Национальном бюро статистики, рост цен на товары и услуги в Молдове за год в сентябре в среднем составил 6,9%, в том числе на продукты питания — на 6,7%, на непродовольственные товары — на 2,8%, на услуги, оказываемые населению, — на 12,9%.