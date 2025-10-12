Татарстан удваивает экспорт халяльной продукции, выходя на новые рынки

Татарстан демонстрирует впечатляющий рост в сфере экспорта халяльной продукции. По итогам 2025 года республика планирует поставить ее на сумму в 30 миллионов долларов США. Это более чем в два раза превышает показатели прошлого года, когда объем экспорта составил 14 миллионов долларов. Уверенность в достижении целевого показателя основана на уже достигнутых результатах: за первые девять месяцев 2025 года экспорт халяльной продукции из Татарстана уже составил 25 миллионов долларов.
«Мы увеличили количество компаний, которые имеют сертификацию по международным стандартам халяль, открыли новые целевые рынки», — рассказал ТАСС заместителль главы Минсельхоза Татарстана Рустем Гайнуллов, подчеркнув поступательный характер наращивания объемов.
По словам представителя ведомства, по итогам 2024 года в Татарстане насчитывалось около 150 компаний, соответствующих стандартам «халяль», 20 из которых продолжают работать на внешние рынки. Их география поставок продолжает расширяться, охватывая как традиционные, так и новые направления. Они успешно работают на рынках Саудовской Аравии, Малайзии и ОАЭ, а также нашли новых партнеров в странах СНГ.