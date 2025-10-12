Татарстан удваивает экспорт халяльной продукции, выходя на новые рынки

Татарстан демонстрирует впечатляющий рост в сфере экспорта халяльной продукции. По итогам 2025 года республика планирует поставить ее на сумму в 30 миллионов долларов США. Это более чем в два раза превышает показатели прошлого года, когда объем экспорта составил 14 миллионов долларов. Уверенность в достижении целевого показателя основана на уже достигнутых результатах: за первые девять месяцев 2025 года экспорт халяльной продукции из Татарстана уже составил 25 миллионов долларов.