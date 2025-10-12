Центробанк отменил голосование по дизайну для банкноты в 500 рублей

Центробанк неожиданно отменил голосование по выбору символов для новой банкноты в 500 рублей. Такое решение было принято из-за накрутки голосов. При этом еще накануне ЦБ оставил только одну возможность для голосования — через «Госуслуги», что вызвало резкую реакцию чеченских властей.