Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Торгпред Грир: Китай отклонил предложенный США телефонный разговор

Ранее Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из КНР в дополнение к уже действующим тарифам.

Источник: Аргументы и факты

Вашингтон предложил Пекину провести телефонный разговор после сообщений о новых пошлинах со стороны КНР, однако китайская сторона отложила его, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

В интервью Fox News он рассказал, что США узнали о решении Пекина из открытых источников и сразу же обратились к китайской стороне с предложением провести телефонный разговор.

«Но они отложили его», — сказал торгпред.

Напомним, 10 октября глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября «или раньше» введут стопроцентные ввозные тарифы на продукцию из Китая «сверх пошлин, которые КНР платит сейчас». Американский лидер объяснил это решение «агрессивной позицией», которой якобы придерживается китайская сторона. Министерство коммерции КНР заявило, что планы США о новых пошлинах являются примером «двойных стандартов».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше