Торгпред Грир: Китай отклонил предложенный США телефонный разговор

Вашингтон предложил Пекину провести телефонный разговор после сообщений о новых пошлинах со стороны КНР, однако китайская сторона отложила его, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.
В интервью Fox News он рассказал, что США узнали о решении Пекина из открытых источников и сразу же обратились к китайской стороне с предложением провести телефонный разговор.
«Но они отложили его», — сказал торгпред.
Напомним, 10 октября глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября «или раньше» введут стопроцентные ввозные тарифы на продукцию из Китая «сверх пошлин, которые КНР платит сейчас». Американский лидер объяснил это решение «агрессивной позицией», которой якобы придерживается китайская сторона. Министерство коммерции КНР заявило, что планы США о новых пошлинах являются примером «двойных стандартов».