Минэнерго: правительство РФ в ручном режиме поддержит ситуацию на рынке топлива

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Минэнерго, что в некоторых регионах РФ наблюдается рост цен на топливо на независимых автозаправочных станциях. В ведомстве отметили, что при этом крупные сети придерживаются более социально ориентированной ценовой политики в отрасли.