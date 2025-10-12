Ричмонд
Минэнерго: правительство РФ в ручном режиме поддержит ситуацию на рынке топлива

Минэнерго и кабмин России применяют необходимые инструменты для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России намерено продолжить в ручном режиме поддерживать стабильную ситуацию на рынке топлива страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ.

«Минэнерго России и правительство Российской Федерации продолжает работу по поддержанию стабильной ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, применяя для этого весь спектр необходимых инструментов», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что вывод из-под акциза дизельного топлива, получаемого при смешении его летних сортов с авиационным керосином, позволит увеличить эффективность производства морозостойких видов горючего.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Минэнерго, что в некоторых регионах РФ наблюдается рост цен на топливо на независимых автозаправочных станциях. В ведомстве отметили, что при этом крупные сети придерживаются более социально ориентированной ценовой политики в отрасли.