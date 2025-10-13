Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 13 октября после выходных

Национальный банк изменил курсы валют на 13 октября, понедельник. Так, после выходных стали ниже курс евро и курс доллара, а курс российского рубля немного подрос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На понедельник, 13 октября, Национальным банком определены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9959 белорусского рубля, 1 евро — 3,4675 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6872 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными на пятницу, 10 октября, субботу, 11 октября, и воскресенье, 12 октября, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля вырос в понедельник, 13 октября. Ощутимее при этом изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0068 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0232 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0002 белрубля.
Тем временем доллар дешевеет четвертый день подряд на торгах в Беларуси.