Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 13 октября после выходных

В сравнении с валютными курсами, установленными на пятницу, 10 октября, субботу, 11 октября, и воскресенье, 12 октября, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля вырос в понедельник, 13 октября. Ощутимее при этом изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.