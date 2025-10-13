Дудаев поздравил всех с победой после отмены голосования ЦБ за дизайн купюры

В Чечне поприветствовали отмену голосования по новой купюре.
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил жителей республики с отменой Центральным банком России открытого голосования за символы на новой купюре номиналом 500 рублей. Об этом он написал в своем telegram-канале. По словам Дудаева, решение ЦБ стало победой для чеченского народа и свидетельством справедливости в отношении выбора символики на банкнотах.
«Я поздравляю всех нас с победой! Необъективное голосование прекращено», — отметил министр на своей странице в telegram-канале. Дудаев подчеркнул, что ранее высказывал недовольство изменением условий голосования и закрытием ряда платформ для подачи голосов.
Ранее Центробанк России сообщил о запуске голосования за новый дизайн 500-рублевой купюры. Гражданам предлагалось выбрать два символа: достопримечательность Пятигорска для лицевой стороны банкноты и один из объектов регионов СКФО для оборотной стороны.
После того как комплекс «Грозный-Сити» вышел в лидеры рейтинга, министр Дудаев обвинил организаторов в изменении правил и ограничении доступа к голосованию. В 12 октября пресс-служба ЦБ объявила об отмене процедуры, пообещав сообщить новые сроки позднее. Депутат Государственной думы Владислав Даванков выразил мнение, что проведение повторного голосования будет способствовать укреплению прозрачности избирательного процесса. Он отметил, что следующий тур голосования целесообразно провести с использованием системы дистанционного электронного голосования, применяемой при выборах в Государственную думу.