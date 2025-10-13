После того как комплекс «Грозный-Сити» вышел в лидеры рейтинга, министр Дудаев обвинил организаторов в изменении правил и ограничении доступа к голосованию. В 12 октября пресс-служба ЦБ объявила об отмене процедуры, пообещав сообщить новые сроки позднее. Депутат Государственной думы Владислав Даванков выразил мнение, что проведение повторного голосования будет способствовать укреплению прозрачности избирательного процесса. Он отметил, что следующий тур голосования целесообразно провести с использованием системы дистанционного электронного голосования, применяемой при выборах в Государственную думу.