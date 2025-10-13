В России могут освободить от НДФЛ некоторых студентов: об инициативе

По словам Слуцкого, в реальном секторе экономики сейчас наблюдается серьезный кадровый дефицит. В этой связи, как он пояснил, многие работодатели уже активно участвуют в системе подготовки кадров, начиная взаимодействовать с потенциальными сотрудниками еще в вузах, в том числе через выплату целевых стипендий.