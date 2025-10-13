Ричмонд
В России могут освободить от НДФЛ некоторых студентов: об инициативе

В Госдуме хотят освободить от НДФЛ стипендии студентов-целевиков.

Источник: Комсомольская правда

Группа депутатов от ЛДПР разработала законопроекты, которые предполагают освобождение целевых стипендий студентов от подоходного налога. Инициатива, исходящая от партии Леонида Слуцкого, направлена в Правительство на заключение, информирует ТАСС.

Предлагаемые изменения в закон «Об образовании в РФ» направлены на создание отдельной категории стипендий — выплат от заказчиков целевого обучения, что упорядочит систему стипендиального обеспечения в стране.

Второй частью инициативы является внесение изменений в Налоговый кодекс с целью вывести данные стипендии из-под обложения подоходным налогом.

По словам Слуцкого, в реальном секторе экономики сейчас наблюдается серьезный кадровый дефицит. В этой связи, как он пояснил, многие работодатели уже активно участвуют в системе подготовки кадров, начиная взаимодействовать с потенциальными сотрудниками еще в вузах, в том числе через выплату целевых стипендий.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой создать единую транспортную карту для студентов.

