В России могут освободить от НДФЛ некоторых студентов: об инициативе

Группа депутатов от ЛДПР разработала законопроекты, которые предполагают освобождение целевых стипендий студентов от подоходного налога. Инициатива, исходящая от партии Леонида Слуцкого, направлена в Правительство на заключение, информирует ТАСС.
Предлагаемые изменения в закон «Об образовании в РФ» направлены на создание отдельной категории стипендий — выплат от заказчиков целевого обучения, что упорядочит систему стипендиального обеспечения в стране.
Второй частью инициативы является внесение изменений в Налоговый кодекс с целью вывести данные стипендии из-под обложения подоходным налогом.
По словам Слуцкого, в реальном секторе экономики сейчас наблюдается серьезный кадровый дефицит. В этой связи, как он пояснил, многие работодатели уже активно участвуют в системе подготовки кадров, начиная взаимодействовать с потенциальными сотрудниками еще в вузах, в том числе через выплату целевых стипендий.
