Россиянам напомнили об изменениях в оплате ЖКУ с 1 марта

Доцент Моисеев: изменения в оплате ЖКУ с 1 марта связаны с зарплатой граждан.

Источник: Комсомольская правда

Доцент РЭУ им. Плеханова Андрей Моисеев в интервью агентству «Прайм» объяснил, почему срок оплаты ЖКХ перенесли с 10-го на 15-ое число каждого месяца.

«Суть следующая: действующая норма — оплата вносится до 10 числа, но срок может быть изменён решением общего собрания или договором на управление многоквартирном домом», — сказал эксперт.

Уточняется, что с 1 марта 2026 года для всех плательщиков устанавливается единый срок внесения платежей — 15-е число каждого месяца. Как подчеркнул Моисеев, дальнейший перенос этой даты будет невозможен.

Моисеев указал, что нововведение имеет практическую пользу: многие граждане получают зарплату как раз с 10 по 15 число, поэтому единый срок снизит число непреднамеренных задержек оплаты и позволит дольше оспаривать некорректные начисления.

Напомним, что ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что рост тарифов ЖКХ в 2026 году ожидается на уровне 9,8%.