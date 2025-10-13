Ричмонд
В России с декабря ограничат количество банковских карт на человека

С декабря этого года в России могут ввести ограничения на количество банковских карт, которые может иметь один человек.

С декабря этого года в России могут ввести ограничения на количество банковских карт, которые может иметь один человек. Об этом газете «Известия» рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, планируется установить два лимита: не более пяти карт в одном банке и не более двадцати карт во всех кредитных организациях вместе взятых.

Кроме того, планируется создать специальный сервис, позволяющий гражданам отслеживать, где и когда были выпущены их карты. Этот инструмент призван повысить прозрачность и упростить контроль за банковскими картами, отметил изданию старший партнер IT-интегратора «Энсайн» Алексей Постригайло.

Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили о подготовке ограничений на количество карт у одного человека. В рамках нового пакета мер по борьбе с кибермошенничеством гражданам запретят иметь более десяти карт.

Данная мера направлена на противодействие так называемым дропперам — лицам, которые передают свои счета мошенникам для обналичивания украденных средств. Ограничение поможет банкам быстрее выявлять подозрительные операции и упростит контроль.

Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
