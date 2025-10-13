В Москве арестован бывший руководитель группы FESCO

Бывший президент транспортной группы FESCO Александрс Исуринс по решению Дорогомиловского суда Москвы заключен под стражу. Известному топ-менеджеру вменяется особо крупная растрата (часть 4 статьи 160 УК РФ), что наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
Александрс родился в 1976 году в Риге. Окончил Балтийско-Русский институт по специальности «Управление предприятием», Морскую Академию Maersk (Дания) по специальности «Организация и управление водными и мультимодальными перевозками». Карьеру начал в латвийском представительстве судоходной компании Maersk.
В 2014 году Исуринс начал работу в ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы FESCO), в том числе входил в состав наблюдательного совета ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП). В феврале 2016 года был назначен президентом FESCO, до этого занимал должность старшего вице-президента по коммерческой работе компании. Спустя четыре года покинул группу и с 10 марта 2020 года по сентябрь 2022 года занимал пост президента контейнерного железнодорожного оператора ПАО «Трансконтейнер». В феврале 2025 года Исуринс стал первым заместителем генерального директора логистической компании «Логопер».
По данным издания «Коммерсант», Александрс Исуринс был задержан 8 октября 2025 года сотрудниками Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Следствие полагает, что он причастен к хищению 6,5 млн рублей, которое было совершено ещё в 2022 году, когда «Трансконтейнер» дважды оплатил услуги двум разным компаниям за фрахтование судна для осуществления контейнерных перевозок в порту Восточный. Один из денежных переводов следствие сочло излишним.
В ходе избрания меры пресечения защита Исуринса предлагала в качестве альтернативы заключения под стражу домашний арест в арендованной в столице квартире или залог на сумму 7 млн рублей. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте, сделавшего упор на то, что имеющий гражданства России и Латвии бизнесмен может скрыться за границу. Защита намерена обжаловать арест, её подзащитный не признал вину.