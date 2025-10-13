В Москве арестован бывший руководитель группы FESCO

В 2014 году Исуринс начал работу в ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы FESCO), в том числе входил в состав наблюдательного совета ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП). В феврале 2016 года был назначен президентом FESCO, до этого занимал должность старшего вице-президента по коммерческой работе компании. Спустя четыре года покинул группу и с 10 марта 2020 года по сентябрь 2022 года занимал пост президента контейнерного железнодорожного оператора ПАО «Трансконтейнер». В феврале 2025 года Исуринс стал первым заместителем генерального директора логистической компании «Логопер».