Россиянам напомнили, чем может обернуться покупка жилья в лизинг

Как он пояснил, сейчас доступны две схемы. Первая: внести 5−10% от цены жилья и за несколько лет доплатить до минимального взноса для ипотеки, после чего перейти на стандартные ипотечные условия. Вторая: работать напрямую с лизинговой компанией в течение всего срока договора, без банков-посредников.