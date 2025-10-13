Россиянам напомнили, чем может обернуться покупка жилья в лизинг

Покупка жилья в лизинг, при всей своей кажущейся выгоде из-за небольшого стартового платежа и возможности быстро въехать, является рискованной операцией. Об этом сообщил финансовый эксперт Алексей Кричевский в разговоре с агентством «Прайм».
Как он пояснил, сейчас доступны две схемы. Первая: внести 5−10% от цены жилья и за несколько лет доплатить до минимального взноса для ипотеки, после чего перейти на стандартные ипотечные условия. Вторая: работать напрямую с лизинговой компанией в течение всего срока договора, без банков-посредников.
Уточняется, что в обоих случаях высок риск лишиться и денег, и жилья. Квартира до конца расчетов принадлежит продавцу, который может ее продать или обанкротиться, что приведет к продаже имущества с торгов. Тогда придется договариваться с новым владельцем. При этом грамотно оформить такое обременение сложно из-за отсутствия правовой практики.
