В России могут улучшить страховку по вкладам для участников СВО: подробности

Депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» предложили увеличить страховое возмещение по вкладам для участников СВО с 1,4 млн до 10 млн рублей. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму, сообщает РИА Новости.
Автором законопроекта стал лидер партии Сергей Миронов. Как сообщили в пресс-службе, документ внесут в Госдуму в понедельник.
Миронов в разговоре с РИА Новости обратил внимание на действующую норму, согласно которой предельный размер банковского страхования для всех граждан России составляет 1,4 миллиона рублей.
При этом Миронов указал на существующие риски: в случае банковского кризиса участники СВО могут потерять средства, поскольку установленный лимит страхования не покрывает все их вложения.
