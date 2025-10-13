Ричмонд
В России могут улучшить страховку по вкладам для участников СВО: подробности

В Госдуму внесут проект об увеличении страхования вкладов участников СВО.

Источник: Комсомольская правда

Депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» предложили увеличить страховое возмещение по вкладам для участников СВО с 1,4 млн до 10 млн рублей. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму, сообщает РИА Новости.

Автором законопроекта стал лидер партии Сергей Миронов. Как сообщили в пресс-службе, документ внесут в Госдуму в понедельник.

Миронов в разговоре с РИА Новости обратил внимание на действующую норму, согласно которой предельный размер банковского страхования для всех граждан России составляет 1,4 миллиона рублей.

При этом Миронов указал на существующие риски: в случае банковского кризиса участники СВО могут потерять средства, поскольку установленный лимит страхования не покрывает все их вложения.

Накануне KP.RU писал о новой мошеннической схеме с использованием ИИ для обмана семей участников СВО.