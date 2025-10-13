В России предложили защитить автосписание с карт: об инициативе

В адрес председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной поступило обращение от вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова с инициативой внедрения системы самозапрета на автоматические списания с банковских карт. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Данная функция позволила бы клиенту банка в мобильном приложении или личном кабинете установить настройку, по которой любые такие платежи были бы заблокированы», — следует из текста документа.
Предполагается, что необходимость временно отключать запрет для оформления подписки сделает процесс более осмысленным и заставит граждан внимательнее относиться к заключению подобных договоров.
При этом вице-спикер указал на распространенную проблему: граждане, подписываясь на услуги, не запоминают условия автоматического продления, что ведет к необоснованным списаниям. Кроме этого, существующие процедуры отмены подписок слишком запутаны для пользователей.
Ранее, по данным МВД, мошенники стали обманывать россиян под видом ФНС. Так, они заставляют граждан снимать самозапреты на кредиты.