Пенсионерам перечислили критерии, по которым стоит выбрать банк для хранения сбережений

Российским пенсионерам назвали ключевые критерии, которые следует учитывать пенсионерам при выборе банка для размещения сбережений с максимальной выгодой.
«Первое, что необходимо проверить — есть ли у банка лицензия ЦБ и входит ли он в систему страхования вкладов. Это гарантия того, что даже если банк обанкротится, государство вернет до 1,4 млн рублей, а по специальным долгосрочным вкладам с 2025 года — до 2,8 млн рублей», — пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с ТАСС.
При этом парламентарий предостерег, что банки иногда подменяют вклады рискованными инвестиционными или страховыми продуктами без гарантированной доходности, где вся ответственность за риски лежит на самом клиенте.
Уточняется, что возможность досрочного снятия средств сохраняется для всех видов вкладов, кроме безотзывных.
На днях депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, как пенсионеры могут получить до 440 тысяч рублей единовременно.