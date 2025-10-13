Пенсионерам перечислили критерии, по которым стоит выбрать банк для хранения сбережений

«Первое, что необходимо проверить — есть ли у банка лицензия ЦБ и входит ли он в систему страхования вкладов. Это гарантия того, что даже если банк обанкротится, государство вернет до 1,4 млн рублей, а по специальным долгосрочным вкладам с 2025 года — до 2,8 млн рублей», — пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с ТАСС.