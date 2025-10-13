«Метро МиР» в Новосибирске признано банкротом

Отметим, что до ноября 2023 года МП «Метро Мир» владело 25% ООО «СпецТрансСтрой». Сейчас, по данным сервиса «Контур Фокус», 76% компании принадлежит Сергею Дмухе. За 2024 год выручка «СпецТрансСтрой» составила 1,2 млрд рублей (в 2023 году — 1,58 млрд), а чистый убыток — 120,9 млн рублей (в 2023 году — 412 млн). По состоянию на 12 октября операции компании в восьми банках частично или полностью приостановлены.