Застройщики Новосибирской области сократили ввод жилья на 27%

Сравнение с предыдущими периодами reveals ещё более тревожную тенденцию. По отношению к аналогичному периоду 2024 года количество новых квартир сократилось на 23,5%. Снижение к показателям 2023 года составило 34,2%, а по сравнению с третьим кварталом 2022 года рынок новостроек региона пережил обвал на 46,1%.