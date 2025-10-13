Застройщики Новосибирской области сократили ввод жилья на 27%

Строительная отрасль Новосибирской области столкнулась со спадом активности. Согласно данным за третий квартал 2025 года, застройщики региона ежемесячно выводили на рынок в среднем лишь 1 454 квартиры. Этот показатель на 27% ниже среднемесячного значения за первые девять месяцев текущего года, сообщает телеграм-канал «РОП | Рейтинги. Оценки. Прогнозы».
Если в первом квартале ежемесячно появлялось 1 990 новых лотов, а во втором квартале — 2 518 объектов, то текущие цифры свидетельствуют о значительном замедлении темпов ввода нового жилья.
Сравнение с предыдущими периодами reveals ещё более тревожную тенденцию. По отношению к аналогичному периоду 2024 года количество новых квартир сократилось на 23,5%. Снижение к показателям 2023 года составило 34,2%, а по сравнению с третьим кварталом 2022 года рынок новостроек региона пережил обвал на 46,1%.
«Сегодня дефицита, мягко говоря, нет, но бридж-кредиты никто не отменял, а баланс на рынке новостроек зависит от числа новых проектов и объемов продаж», — говорится в сообщении телеграм-канала.