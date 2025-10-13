Сезон дорожных работ завершается в Хабаровске

«Больших, емких ремонтов в этом году было проведено шестнадцать. В рамках нацпроекта мы заканчиваем один этап на проспекте 60-летия Октября, в следующем году мы продолжим эту работу до улицы Большой. Срок годности у произведенного ремонта — пять лет, никаких ноу-хау применено не было. Единственное — при ремонте была уложена геосетка, которая позволит увековечить, укрепить поверхностный слой дороги. В следующем году продолжим ремонт дороги на проспекте 60-летия Октября — до Большой дойдем и закончим уже этот участок. Улица Серышева требует ремонта, путепровод в районе первого микрорайона, переулок Москвитина тоже в планах стоит», — рассказал эксперт.