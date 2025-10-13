Ричмонд
Новые небольшие банки могут появиться в Казахстане

Казахстан хочет ограничить поддержку проблемных банков, при этом дать шанс новым игрокам занять место на рынке и предложить клиентам лучшие условия. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В Казахстане был разработан проект нового закона «О банках и банковской деятельности», который изменит правила работы банков в стране. Одно из нововведений — введение базовой и универсальной лицензий для банков, благодаря которым государство хочет привлечь новых игроков.

Как рассказал заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Олжас Кизатов в эфире программы «Түйін», раздельные лицензии дадут шанс небольшим и средним банкам войти на рынок Казахстана.

«Введение базового и универсального лицензирования позволит в сектор войти небольшим и средним банкам. То есть количество банков увеличится. Это, в свою очередь, положительно скажется на росте конкуренции и сделает банковские продукты более доступными для физических и юридических лиц», — объяснил чиновник.

Ожидается, что минимальный размер уставного капитала для банков с базовой лицензией может составлять 10 млрд тенге, тогда как с универсальной — 20 млрд тенге.