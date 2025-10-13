Новые небольшие банки могут появиться в Казахстане

«Введение базового и универсального лицензирования позволит в сектор войти небольшим и средним банкам. То есть количество банков увеличится. Это, в свою очередь, положительно скажется на росте конкуренции и сделает банковские продукты более доступными для физических и юридических лиц», — объяснил чиновник.