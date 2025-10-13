Омск занял 42-е место в рейтинге российских городов по зарплатам

Опубликован рейтинг крупных российских городов по зарплатам с учётом покупательной способности. Исследование подготовило РИА «Новости»: аналитики ранжировали сотню городов, учитывая не только уровень доходов, но и их соотношение со стоимостью фиксированного потребительского набора товаров и услуг.