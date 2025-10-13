Ричмонд
Омск занял 42-е место в рейтинге российских городов по зарплатам

Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 3,39.

Источник: Om1 Омск

Опубликован рейтинг крупных российских городов по зарплатам с учётом покупательной способности. Исследование подготовило РИА «Новости»: аналитики ранжировали сотню городов, учитывая не только уровень доходов, но и их соотношение со стоимостью фиксированного потребительского набора товаров и услуг.

Омск занял 42-е место из 100. Средняя чистая зарплата омичей в первом полугодии текущего года составила 73,1 тысячи рублей в месяц, что на 14% выше, чем годом ранее. Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного набора в Омске составило 3,39.

Среди сибирских городов выше Омска в рейтинге оказались пять:

Иркутск — 17-е место, 94,9 тысячи рублей; Томск — 29-е, 84,4 тысячи рублей; Новосибирск — 32-е, 88,2 тысячи рублей; Кемерово — 33-е, 78,9 тысячи рублей; Красноярск — 35-е, 91,5 тысячи рублей.

Наивысшие зарплаты в России получают жители Нового Уренгоя (167,6 тысячи рублей), Салехарда (159,3 тысячи рублей) и Южно-Сахалинска (150,2 тысячи рублей). Меньше всего зарабатывают в Элисте, Нальчике и Грозном — от 49,2 до 51 тысячи рублей.