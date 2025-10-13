Ричмонд
В Хабаровском крае выявили нарушение при производстве красной икры

Предприятию было выдано официальное предостережение.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор выявил нарушение в работе рыбоперерабатывающего предприятия в Хабаровском крае. Проверка показала, что компания производила красную икру, но не указывала сведения об образующихся при этом отходах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

С помощью государственной системы «Меркурий» было установлено, что с 30 августа по 1 сентября компания оформила документы на производство 234 килограммов лососевой икры. Однако данные о том, сколько отходов образовалось в процессе, в систему не вносились.

Например, 1 сентября был произведен 101 килограмм замороженной икры кижуча из 167 килограммов сырья — свежей ястычной икры. Куда делись оставшиеся 66 килограммов сырья — не указано. По закону производитель обязан отслеживать не только готовую продукцию, но и все отходы производства.

За нарушение правил предприятию было выдано официальное предостережение с требованием устранить недочеты. Это уже 13-е подобное предостережение, выданное в Хабаровском крае с начала года.