Бензин в Крыму — ситуация на заправках в понедельник

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости Крым. Бензин в Крыму утром в понедельник можно купить на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 89 автозаправочных станциях Республики Крым», — написал он в своем Telegram-канале и приложил список с адресами АЗС.

В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.

Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.

