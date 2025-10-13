Ричмонд
ЕАБР отмечает тенденцию к замедлению роста цен в Беларуси

МИНСК, 13 окт — Sputnik. Рост цен в белорусской экономике замедляется второй месяц подряд, отметили эксперты Евразийского бака развития (ЕАБР) в еженедельном обзоре.

Источник: Sputnik.by

Впервые отмечено замедление устойчивого компонента роста цен: базовая инфляция снизилась до 7,5% год к году в сентябре (7,7% год к году в августе), что свидетельствует о снижении инфляционного давления.

говорится в обзоре

Годовой показатель индекса потребительских цен в сентябре составил 7,1% после 7,2% в августе. Темпы роста цен, как обращает внимание ЕАБР, снизились и в продовольственном секторе, и в непродовольственном. Инфляция увеличилась только в сфере услуг, но только на доли процента. Это объясняется ростом регулируемых тарифов в секторе ЖКХ.

Среднесрочная цель по инфляции по планам белорусских властей — 5%.