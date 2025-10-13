ЕАБР отмечает тенденцию к замедлению роста цен в Беларуси

Годовой показатель индекса потребительских цен в сентябре составил 7,1% после 7,2% в августе. Темпы роста цен, как обращает внимание ЕАБР, снизились и в продовольственном секторе, и в непродовольственном. Инфляция увеличилась только в сфере услуг, но только на доли процента. Это объясняется ростом регулируемых тарифов в секторе ЖКХ.