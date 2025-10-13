Два катка на Адмиралтейской площади в Воронеже подорожали до 47 млн рублей

На портале госзакупок объявлен аукцион на выбор подрядчика, который обустроит два катка на Адмиралтейской площади. Начальная цена контракта составляет 47,2 млн рублей. Работы будут финансироваться из городского бюджета.
Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит создать две раздельные зоны для катания: просторную для взрослых площадью 3,1 тысячи квадратных метров и меньшую — для детей, размером 800 «квадратов». В обязанности исполнителя войдет не только монтаж, но и полное техническое обеспечение работы катков до конца праздничного периода.
Для этого компания должна предоставить две льдозаливочные машины и штат из примерно 50 сотрудников. Персонал будет заниматься ежедневным обслуживанием: очисткой льда от снега и наледи, заделкой трещин и сколов, ремонтом ограждений и, что важно, регулярной заливкой льда для поддержания идеального состояния поверхности.
Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Зеленхоз». Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 29 октября, а уже 30 октября станет известно, какая компания займется созданием новогодней ледовой инфраструктуры для воронежцев.