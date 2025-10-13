В Екатеринбурге МУП «Водоканал» расторгнет 224 договора с двумя УК из-за долгов

В Екатеринбурге МУП «Водоканал» расторгнет 224 договора с двумя управляющими компаниями из-за долгов. Из них 116 с УК «Народная» и 108 с УК «Лазурит». Об этом власти города сообщают в издании «Екатеринбургский вестник». С 1 ноября в этих многоквартирных домах коммунальные услуги по «холодному водоснабжению» и «водоотведению» будет предоставлять МУП «Водоканал».