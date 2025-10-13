Ричмонд
В Екатеринбурге МУП «Водоканал» расторгнет 224 договора с двумя УК из-за долгов

В Екатеринбурге «Водоканал» расторгнет договоры с двумя управляющими компаниями.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге МУП «Водоканал» расторгнет 224 договора с двумя управляющими компаниями из-за долгов. Из них 116 с УК «Народная» и 108 с УК «Лазурит». Об этом власти города сообщают в издании «Екатеринбургский вестник». С 1 ноября в этих многоквартирных домах коммунальные услуги по «холодному водоснабжению» и «водоотведению» будет предоставлять МУП «Водоканал».

— Договоры заключаются на неопределенный срок, в соответствии с типовым договором, утвержденным Правительством РФ. Заключение договоров в письменной форме не требуется, — пишет издание.

Напомним, что на модернизацию сетей МУП «Водоканал» планирует затратить 750 миллионов рублей. Из них 382 миллиона предприятие потратит на реконструкцию насосной станции по адресу: улица Исследователей, 7.

Еще 276 миллионов рублей затратят на модернизацию насосной станции по Теплоходному проезду, и 97 миллионов рублей на расширение головных сооружений водопровода на пусковом комплексе № 1. Соответствующие тендеры были опубликованы на сайте Госзакупки.