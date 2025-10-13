Россиянам напомнили, какие препараты нельзя принимать за рулем автомобиля

После использования медикаментов, влияющих на центральную нервную систему, водителям категорически запрещено садиться за руль — такие действия не только опасны для жизни, но и противоречат закону. Об этом напомнила адвокат, кандидат юридических наук Ольга Степанова в беседе с «Лентой.ру».
Она отметила, что Министерство здравоохранения РФ включило в список запрещённых для водителей более 200 препаратов. К ним относятся психотропные и седативные средства, противоаллергические лекарства первого поколения, часть обезболивающих и спазмолитиков, а также лекарственные средства, содержащие этиловый спирт.
Степанова подчеркнула, что управление автомобилем после приёма подобных препаратов может повлечь административную ответственность по статье 12.8 КоАП РФ. В случае, если из-за медикаментозного воздействия произойдёт ДТП с тяжёлыми последствиями, к нарушителю могут быть применены нормы УК РФ по статье 264.
Доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев особо выделяет в числе наиболее опасных для водителей анксиолитики (транквилизаторы), включая феназепам, диазепам, лоразепам, алпразолам, золпидем, зопиклон и препараты с содержанием фенобарбитала, такие как корвалол. Не меньше угрозу представляют антигистаминные средства: димедрол, супрастин, тавегил и их аналоги, способные спровоцировать нарушение внимания и сонливость.
