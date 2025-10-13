Россиянам напомнили, какие препараты нельзя принимать за рулем автомобиля

После использования медикаментов, влияющих на центральную нервную систему, водителям категорически запрещено садиться за руль — такие действия не только опасны для жизни, но и противоречат закону. Об этом напомнила адвокат, кандидат юридических наук Ольга Степанова в беседе с «Лентой.ру».