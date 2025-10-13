В Минэнерго неожиданно пообещали стабилизировать цены на топливо

Согласно подписанному президентом Владимиром Путиным указу, с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года расчёт демпфирующих выплат будет вестись без учёта отклонения средних оптовых цен на дизель и бензин марки АИ-92 от граничных уровней. Ранее выплаты по демпферу прекращались, если цены отклонялись от установленных индикаторов более чем на 10 или 20 процентов соответственно.