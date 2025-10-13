В Пермском крае компания не выплачивала сотрудникам-подросткам зарплату

В Следственный комитет России направят доклад о проверке информации о возможных нарушениях прав несовершеннолетних в Пермском крае.
В Пермском крае следственные органы проверяют сообщения о нарушениях в одной из торговых сетей. По данным СМИ, владельцы компании нанимали на работу в том числе подростков, но не выплачивали им зарплату. Более того, по информации журналистов, работодатели якобы вымогали деньги у бывших сотрудников и совершали другие незаконные действия.
Сейчас по этому факту проводится процессуальная проверка. Председатель СК России поручил руководителю регионального управления СК, Дмитрию Головкину, представить подробный доклад о результатах и ходе проверки.