В Wildberries объяснили увеличение сроков доставки в Калининградскую область

Жители региона сообщают, что время ожидания заказа доходит до месяца и более.
В пресс-службе маркетплейса объяснили увеличение сроков доставки высоким спросом. «С осени традиционно стартует высокий сезон в сфере электронной коммерции. Wildberries уже фиксирует рекордное число заказов клиентов на платформе, — сообщили в пресс-службе объединённой компании Wildberries & Russ в ответ на запрос Калининград.Ru. — Из-за массовых заказов могут наблюдаться единичные случаи, когда время доставки некоторых заказов в регионе временно увеличивается».
Как отметил представитель маркетплейса, время ожидания товара также может вырасти из-за сложностей на маршруте. В компании уточнили, что заказы в Калининградскую область доставляют «различными видами транспорта, включая авиационный и железнодорожный».
«При росте числа заказов в регионе мы увеличиваем количество грузового транспорта и привлекаем дополнительные логистические мощности для своевременной доставки», — отметили в Wildberries & Russ.
В 2025 году маркетплейсы фиксируют резкий рост количества заказов в Калининградской области. Оборот Wildberries, по данным компании, вырос в январе — июле на 41% (год к году). Количество заказов на Ozon в январе — июне увеличилось в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года.
В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщали о рекордном росте объёмов электронной коммерции в Калининградской области. По этому показателю регион входит в топ-5 самых динамично растущих субъектов России. Доля электронной коммерции в общем объёме розничных продаж в Калининградской области составила по итогам первого полугодия 17,8%.