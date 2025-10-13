Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Wildberries объяснили увеличение сроков доставки в Калининградскую область

В Калининградской области увеличились сроки доставки товаров на маркетплейсе Wildberries.

Источник: Shutterstock

Жители региона сообщают, что время ожидания заказа доходит до месяца и более.

В пресс-службе маркетплейса объяснили увеличение сроков доставки высоким спросом. «С осени традиционно стартует высокий сезон в сфере электронной коммерции. Wildberries уже фиксирует рекордное число заказов клиентов на платформе, — сообщили в пресс-службе объединённой компании Wildberries & Russ в ответ на запрос Калининград.Ru. — Из-за массовых заказов могут наблюдаться единичные случаи, когда время доставки некоторых заказов в регионе временно увеличивается».

Как отметил представитель маркетплейса, время ожидания товара также может вырасти из-за сложностей на маршруте. В компании уточнили, что заказы в Калининградскую область доставляют «различными видами транспорта, включая авиационный и железнодорожный».

«При росте числа заказов в регионе мы увеличиваем количество грузового транспорта и привлекаем дополнительные логистические мощности для своевременной доставки», — отметили в Wildberries & Russ.

В 2025 году маркетплейсы фиксируют резкий рост количества заказов в Калининградской области. Оборот Wildberries, по данным компании, вырос в январе — июле на 41% (год к году). Количество заказов на Ozon в январе — июне увеличилось в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщали о рекордном росте объёмов электронной коммерции в Калининградской области. По этому показателю регион входит в топ-5 самых динамично растущих субъектов России. Доля электронной коммерции в общем объёме розничных продаж в Калининградской области составила по итогам первого полугодия 17,8%.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше