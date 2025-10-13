В Wildberries объяснили увеличение сроков доставки в Калининградскую область

В 2025 году маркетплейсы фиксируют резкий рост количества заказов в Калининградской области. Оборот Wildberries, по данным компании, вырос в январе — июле на 41% (год к году). Количество заказов на Ozon в январе — июне увеличилось в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года.