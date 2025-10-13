Товарооборот России и Китая резко обвалился

«Объем китайско-российской торговли в январе — сентябре сократился на 9,4% в годовом исчислении, до $163,62 миллиардов», — пишет ТАСС со ссылкой на документ. Отмечается, что экспорт товаров из Китая снизился на 11,3%, до $73,57 миллиардов. Российские поставки в КНП снизились 7,7%, до $90,05 миллиардов. Отмечается, что за три кварталы положительно сальдо РФ составило $16,48 миллиардов (+17,2% к аналогичному периоду прошлого года). При этом в сентябре товарооборот к августу вырос на 10,7%, до $19,82 миллиардов.