Мэр сделал заявление о транспорте из омских Нефтяников до Амура

В понедельник, 13 октября 2025 года, мэр Сергей Шелест отреагировал на обращения омичей о доступности общественного транспорта из городка Нефтяников до Амурского поселка. По словам градоначальника, пассажирам станет доступнее популярный на указанном направлении автобусный маршрут № 83 (Стрельникова — Кирпичный завод).