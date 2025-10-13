Ричмонд
Мэр сделал заявление о транспорте из омских Нефтяников до Амура

Принято решение по популярному автобусному маршруту из омских Нефтяников до Амура.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 13 октября 2025 года, мэр Сергей Шелест отреагировал на обращения омичей о доступности общественного транспорта из городка Нефтяников до Амурского поселка. По словам градоначальника, пассажирам станет доступнее популярный на указанном направлении автобусный маршрут № 83 (Стрельникова — Кирпичный завод).

«С сегодняшнего дня было увеличено количество подвижного состава на автобусном маршруте № 83 на 1 автобус большого класса — с 7 до 8 единиц», — подчеркнул мэр.

По его словам, принятые меры позволят сократить время ожидания транспорта: интервал прохождения автобуса по данному маршруту теперь должен составлять порядка 18 минут вместо прежних 22.

Напомним, в августе 2025 года сообщалось об увеличении подвижного состава на маршруте № 78, следующем через микрорайон Кузьминки.